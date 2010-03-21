Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 75
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 8
Тевес 37
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
21 марта 2010, 18:00 МСК
21.03.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
80
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
75'
75'
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
56
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Замора
Бобби Замора
52
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Шори
Никки Шори
0
Демпси
Клинт Демпси
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
79
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Тевес
Карлос Тевес
8'
37'
8', 37'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
84
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Айрленд
Стивен Айрленд