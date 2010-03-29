Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 72
Тевес 75
Тевес 84
3:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
29 марта 2010, 22:00 МСК
29.03.2010, 22:00 МСК
понедельник
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
88
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
46
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Тевес
Карлос Тевес
72'
75'
84'
72', 75', 84'
87
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Бэрри
Гарет Бэрри
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Беллами
Крейг Беллами
Уиган Атлетик
мин
0
Стойкович
Владимир Стойкович
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Родальега
Уго Родальега
82
0
Томас
Хэндри Томас
53
0
Морено
Марсело Морено
82
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Гохури
Стив Гохури
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд