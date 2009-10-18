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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Н'Зогбиа 45
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Петров 48
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
18 окт. 2009, 18:00 МСК
18.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
72
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
45'
45'
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Капо
Оливье Капо
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Кинг
Марлон Кинг
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
84
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Мартин Петров
48'
48'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
68
0
Тевес
Карлос Тевес
83
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Компани
Венсан Компани
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Айрленд
Стивен Айрленд
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус