Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Косово
Канада
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Уотсон 90
Кубок Англии, Финал
Кубок Англии,
Финал
Англия
11 мая 2013, 19:15 МСК
11.05.2013, 19:15 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Настасич
Матия Настасич
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Тевес
Карлос Тевес
69
0
Насри
Самир Насри
55
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Коларов
Александар Коларов
0
Милнер
Джеймс Милнер
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Джеко
Эдин Джеко
Уиган Атлетик
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Эспиноза
Роджер Эспиноза
90
0
Гомес
Жорди Гомес
81
0
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Мэлони
Шон Мэлони
90
0
Коне
Аруна Коне
90
0
МакМанаман
Каллум МакМанаман
90
Запасные
0
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
0
Голобарт
Роман Голобарт
0
Уотсон
Бен Уотсон
90'
0
Файви
Фрэйзер Файви
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
0
Энрикес
Анджело Энрикес