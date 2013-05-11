Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Уотсон 90
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
11 мая 2013, 19:15 МСК
11.05.2013, 19:15 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Настасич
Матия Настасич
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Тевес
Карлос Тевес
69
0
Насри
Самир Насри
55
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Пантилимон
Костел Пантилимон
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
0
Коларов
Александар Коларов
0
Милнер
Джеймс Милнер
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Джеко
Эдин Джеко
Уиган Атлетик
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Эспиноза
Роджер Эспиноза
90
0
Гомес
Жорди Гомес
81
0
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Мэлони
Шон Мэлони
90
0
Коне
Аруна Коне
90
0
МакМанаман
Каллум МакМанаман
90
Запасные
0
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
0
Голобарт
Роман Голобарт
0
Уотсон
Бен Уотсон
90'
0
Файви
Фрэйзер Файви
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
0
Энрикес
Анджело Энрикес