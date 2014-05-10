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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Сото 8
Малли 65
Оказаки 82
3:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ласогга 12
Иличевич 84
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
21
Кариус
Лорис Кариус
90
20
Диас
Жуниор Диас
90
4
Новески
Николче Новески
90
16
Белл
Штефан Белл
90
3
Поспех
Зденек Поспех
90
19
Сото
Элкин Сото
8'
8'
84
8
Мориц
Кристоф Мориц
90
18
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
11
Малли
Юнус Малли
65'
65'
90
6
Гайс
Йоханнес Гайс
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
82'
82'
90
Запасные
22
Крешич
Дарио Крешич
30
Фатхи
Малик Фатхи
2
Свенссон
Бо Свенссон
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
7
Зимлинг
Ники Зимлинг
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
27
Мюллер
Николай Мюллер
Гамбург
мин
15
Адлер
Рене Адлер
90
4
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
3
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
37
Теше
Роберт Теше
74
14
Бадель
Милан Бадель
90
8
Ринкон
Томас Ринкон
90
19
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
84
20
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
12'
12'
67
Запасные
1
Дробны
Ярослав Дробны
7
Янсен
Марсель Янсен
5
Джуру
Йохан Джуру
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
11
Иличевич
Иво Иличевич
84'
27
Демирбай
Керем Демирбай
25
Джон
Ола Джон