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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Паркер 86
1:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 61
Сон 81
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
13 апр. 2013, 16:30 МСК
13.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
46
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Риссе
Марсель Риссе
46
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
65
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
86'
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
84
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
86
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
61'
81'
61', 81'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Аого
Деннис Аого
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Качар
Гойко Качар
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Сала
Джакопо Сала
0
Руднев
Артем Руднев