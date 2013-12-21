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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 21
ван дер Ваарт 79
2:3
Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 47
Мюллер 50
Оказаки 90
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
21 дек. 2013, 17:30 МСК
21.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Та
Джонатан Та
84
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
58
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21'
21'
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
79'
79'
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
59
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
66
0
Мориц
Кристоф Мориц
84
0
Мюллер
Николай Мюллер
50'
50'
90
0
Малли
Юнус Малли
77
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
47'
90'
47', 90'
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг