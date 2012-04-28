Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
89
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
84
0
Петрич
Младен Петрич
74
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала
0
Торе
Гекхан Торе
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Полански
Юджен Полански
56
0
Сото
Элкин Сото
78
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
64
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Аллагуи
Сами Аллагуи