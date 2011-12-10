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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
10 дек. 2011, 17:30 МСК
10.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
54
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Малли
Юнус Малли
77
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
83
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Гавранович
Марио Гавранович
0
Уджа
Энтони Уджа
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Теше
Роберт Теше
68
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
84
0
Торе
Гекхан Торе
68
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Яролим
Давид Яролим
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Качар
Гойко Качар
0
Петрич
Младен Петрич
0
Сон
Хын-Мин Сон