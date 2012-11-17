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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 63
1:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
60
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
79
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
88
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
63'
63'
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Аого
Деннис Аого
0
Брума
Джеффри Брума
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Берг
Маркус Берг
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Риссе
Марсель Риссе
73
0
Полански
Юджен Полански
73
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
76
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Сото
Элкин Сото
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Рукавица
Никита Рукавица