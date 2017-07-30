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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Фернандеш 81
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
30 июля 2017, 17:30 МСК
30.07.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
45
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
69
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
81'
81'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
60
Миранчук
Антон Миранчук
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
68
29
Афонин
Вадим Афонин
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
54
97
Мамтов
Хасан Мамтов
45
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
88
Шлеев
Юрий Шлеев
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
21
Багаев
Алан Багаев
57
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кацаев
Адлан Кацаев
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
9
Базелюк
Константин Базелюк
10
Липартия
Джаба Липартия
19
Долгов
Павел Долгов
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано