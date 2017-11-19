Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 43
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
19 нояб. 2017, 14:00 МСК
19.11.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
88
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
63
94
Данченко
Олег Данченко
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
73
49
Прудников
Александр Прудников
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
14
Армаш
Игорь Армаш
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
7
Кацаев
Адлан Кацаев
29
Афонин
Вадим Афонин
4
Чайковский
Игорь Чайковский
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
74
Иванченко
Иван Иванченко
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
88
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
58
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
43'
43'
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
36
Баринов
Дмитрий Баринов
98
Галанин
Иван Галанин
67
Тугарев
Роман Тугарев