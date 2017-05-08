Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
8 мая 2017, 17:00 МСК
8.05.2017, 17:00 МСК
понедельник
Составы
Анжи
мин
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
Локомотив
мин
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Баринов
Дмитрий Баринов
90