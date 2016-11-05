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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Майкон 3
Майкон 4
Фернандеш 50
Самедов 59
4:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
5 нояб. 2016, 18:30 МСК
5.11.2016, 18:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
74
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
3
Касаев
Алан Касаев
67
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
50'
50'
90
19
Самедов
Александр Самедов
59'
59'
90
7
Майкон
Майкон
3'
4'
3', 4'
81
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
81
Абаев
Илья Абаев
49
Шишкин
Роман Шишкин
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
26
Шандао
Шандао
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
46
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
70
10
Иличевич
Иво Иличевич
90
99
Обертан
Габриэль Обертан
90
28
Будковский
Филипп Будковский
56
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
4
Лазич
Дарко Лазич
21
Ямбере
Седрик Ямбере
20
Маевский
Иван Маевский
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
14
Бериша
Бернард Бериша
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
79
Магомедов
Рашид Магомедов