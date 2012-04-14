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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Суарес 61
Кэрролл 87
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Елавич 23
Кубок Англии, 1/2 финала
Кубок Англии,
1/2 финала
Англия
14 апр. 2012, 14:30 МСК
14.04.2012, 14:30 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
85
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Спиринг
Джей Спиринг
90
0
Хендерсон
Джордан Хендерсон
75
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
87'
87'
90
0
Суарес
Луис Суарес
61'
61'
90
Запасные
0
Энрике
Хосе Энрике
0
Келли
Мартин Келли
0
Родригес
Макси Родригес
0
Шелви
Джонджо Шелви
0
Беллами
Крейг Беллами
0
Кейт
Дирк Кейт
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Елавич
Никица Елавич
23'
23'
90
0
Гуйе
Магайе Гуйе
68
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
0
Аничебе
Виктор Аничебе
0
Стракуалурси
Денис Стракуалурси