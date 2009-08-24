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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 74
1:3
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Лейва 34
Дэйвис 45
Янг 77
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
24 авг. 2009, 22:00 МСК
24.08.2009, 22:00 МСК
понедельник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
79
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
34'
34'
67
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
74'
74'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Келли
Мартин Келли
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
45'
45'
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Янг
Эшли Янг
77'
77'
82
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо