Астон Вилла
Бирмингем
-:-
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2021, 22:45 МСК
8.01.2021, 22:45 МСК
пятница
Составы