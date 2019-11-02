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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Трезеге 21
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Робертсон 87
Мане 90
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
2 нояб. 2019, 18:00 МСК
2.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
90
17
Трезеге
Трезеге
21'
21'
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
90'
90'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
87'
87'
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
3
Фабиньо
Фабиньо
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги