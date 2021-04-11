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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
Замена
89'
85'
Замена
ГОЛ! 3:0
83'
81'
Замена
Замена
73'
Замена
73'
60'
Замена
60'
Замена
60'
Замена
Замена
59'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
41'
ГОЛ! 1:0
21'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
16 августа 2020, 01:35
16 августа 2020, 00:31
24 мая, 02:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
21 августа 2020, 18:06