Лион - Анжер: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
Депай 21
Пакета 41
Депай 83
3:0

Лион - Анжер: 11 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
11 апр. 2021, 22:00 МСК
11.04.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Составы

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Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
27
Корне
Максвел Корне
73
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
59
25
Какере
Максанс Какере
90
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
73
12
Пакета
Лукас Пакета
41'
41'
89
10
Депай
Мемфис Депай
21'
83'
21', 83'
90
20
Слимани
Ислам Слимани
90
7
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
30
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
22
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
31
2
Дьоманде
Синали Дьоманде
-
26
Бар
Мельвен Бар
17
23
Мендес
Тиаго Мендес
17
18
Шерки
Райан Шерки
1
29
Сумаре
Яхья Сумаре
-
28
Florent Da Silva
Florent Da Silva
-
Тренерский состав
Руди Гарсия
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
90
3
Думбия
Сулейман Думбия
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
60
18
Амаду
Ибраим Амаду
81
10
Фульини
Анжело Фульини
85
22
Тиуб
Сада Тиуб
60
19
Баокен
Стефан Баокен
60
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
20
Бома
Кевин Бома
-
5
Мангани
Томас Мангани
30
23
Бобишон
Антонен Бобишон
5
12
Халед
Зинедин Халед
9
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
9
Диони
Луи Диони
30
21
Чо
Мохамед-Али Чо
30
Тренерский состав
Стефан Мулен

События

Матч окончен 3:0
Замена
Райан Шерки
Лукас Пакета
89'
85'
Замена
Антонен Бобишон
Анжело Фульини
ГОЛ! 3:0
Мемфис Депай
83'
81'
Замена
Зинедин Халед
Ибраим Амаду
Замена
Тиаго Мендес
Бруно Гимараеш
73'
Замена
Мельвен Бар
Максвел Корне
73'
60'
Замена
Мохамед-Али Чо
Сада Тиуб
60'
Замена
Луи Диони
Стефан Баокен
60'
Замена
Томас Мангани
Пьеррик Капелле
Замена
Маттиа Де Шильо
Лео Дюбуа
59'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Лукас Пакета
41'
ГОЛ! 1:0
Мемфис Депай
21'
Начало матча

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
3
Анжер
0
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Анжер
0
Лион
1
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:45
Лион
6 : 0
Анжер
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:45
Лион
6
Анжер
0
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2 : 1
Анжер
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2
Анжер
1
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
Анжер
1 : 2
Лион
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
Анжер
1
Лион
2
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
Лион
1 : 1
Анжер
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
Лион
1
Анжер
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:00
Анжер
3 : 3
Лион
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:00
Анжер
3
Лион
3
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
1 : 2
Лион
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
1
Лион
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Лион
2 : 0
Анжер
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Лион
2
Анжер
0
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
Анжер
0 : 3
Лион
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
Анжер
0
Лион
3
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0 : 2
Анжер
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0
Анжер
2

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