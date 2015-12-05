Лион - Анжер: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион
Лион
0:2

Лион - Анжер: 05 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Ндойе 17
Ндойе 81
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
5 дек. 2015, 19:00 МСК
5.12.2015, 19:00 МСК
суббота
Лионель Жаффредо
Лионель Жаффредо
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Составы

Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Коне
Бакари Коне
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
61
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
64
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
45
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
-
5
Бишевац
Милан Бишевац
-
27
Корне
Максвел Корне
45
7
Гренье
Клеман Гренье
29
11
Геззаль
Рашид Геззаль
-
14
Дардер
Серхи Дардер
26
33
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
-
Анжер
мин
2
Ангула
Гаэль Ангула
90
1
Бутель
Людовик Бутель
90
21
Эндрю
Йоан Эндрю
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
3
Бука
Арнольд Бука
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
33
9
Камара
Абдул Камара
50
17
Ндойе
Шейх Ндойе
17'
81'
17', 81'
90
28
Сайсс
Ромен Сайсс
90
10
Суну
Жилль Суну
75
Запасные
30
Летеллье
Александре Летеллье
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
15
7
Орьяк
Оливье Орьяк
57
26
Н'Госсу
Гуйе Н'Госсу
-
20
Дье
Шарль Дье
-
22
Каранович
Горан Каранович
-
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
40

События

Матч окончен 0:2
Желтая карточка
Серхи Дардер
84'
81'
ГОЛ! 0:2
Шейх Ндойе
75'
Замена
Пьеррик Капелле
Жилль Суну
Желтая карточка
Матье Вальбуэна
73'
Замена
Серхи Дардер
Стид Мальбранк
64'
Замена
Клеман Гренье
Люка Тусар
61'
50'
Замена
Билли Кеткеофомфоне
Абдул Камара
Замена
Максвел Корне
Арнольд Мвуэмба
45'
33'
Замена
Оливье Орьяк
Томас Мангани
Желтая карточка
Корентен Толиссо
32'
31'
Желтая карточка
Ромен Сайсс
17'
ГОЛ! 0:1
Шейх Ндойе

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Анжер
0
Лион
1
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:45
Лион
6 : 0
Анжер
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:45
Лион
6
Анжер
0
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2 : 1
Анжер
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 21:45
Лион
2
Анжер
1
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
Анжер
1 : 2
Лион
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 18:00
Анжер
1
Лион
2
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
Лион
1 : 1
Анжер
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 19:00
Лион
1
Анжер
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:00
Анжер
3 : 3
Лион
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:00
Анжер
3
Лион
3
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
1 : 2
Лион
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
1
Лион
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Лион
2 : 0
Анжер
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Лион
2
Анжер
0
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
Анжер
0 : 3
Лион
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 19:00
Анжер
0
Лион
3
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0 : 2
Анжер
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 19:00
Лион
0
Анжер
2

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