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События
Матч окончен 0:2
Желтая карточка
84'
81'
ГОЛ! 0:2
75'
Замена
Желтая карточка
73'
Замена
64'
Замена
61'
50'
Замена
Замена
45'
33'
Замена
Желтая карточка
32'
31'
Желтая карточка
17'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
20 августа 2020, 01:57
2
16 августа 2020, 01:35
14 декабря 2020, 10:27
07 декабря 2020, 10:37
22 октября 2020, 09:32
21 октября 2020, 21:18
21 октября 2020, 00:34
20 октября 2020, 21:47
21 августа 2020, 18:06
20 августа 2020, 09:33