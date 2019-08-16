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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Лион
Лион
Ауа 11
Дембеле 36
Депай 42
Депай 48
Дембеле 65
Лукас 72
6:0
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
16 авг. 2019, 21:45 МСК
16.08.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
42'
48'
42', 48'
90
10
Траоре
Бертран Траоре
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
65'
36'
65', 36'
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
11'
11'
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
23
Тете
Кенни Тете
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас
72'
25
Какере
Максанс Какере
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
6
Пажо
Венсан Пажо
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
8
Траоре
Исмаэль Траоре
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
11
Канга
Вилфрид Канга
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали