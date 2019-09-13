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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 39
Араухо 53
2:1
Матч завершен
Анжер
Анжер
Баокен 87
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
13 сент. 2019, 20:00 МСК
13.09.2019, 20:00 МСК
пятница
Составы
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
39'
39'
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
26
Пье
Жереми Пье
90
11
Араухо
Луис Араухо
53'
53'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
17
Челик
Зеки Челик
28
Рейнилду
Рейнилду
2
Джало
Тиагу Джало
18
Саншеш
Ренату Саншеш
33
Уаттара
Абу Уаттара
9
Реми
Лоик Реми
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
19
Баокен
Стефан Баокен
87'
87'
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
26
Пелленар
Тео Пелленар
6
Пажо
Венсан Пажо
3
Сиссе
Ибрахима Сиссе
11
Канга
Вилфрид Канга
20
Тиуб
Сада Тиуб
7
Алиуи
Рашид Алиуи