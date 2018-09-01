Анжер - Лилль: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Траоре 60
1:0

Анжер - Лилль: 01 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
1 сент. 2018, 21:00 МСК
1.09.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
60'
60'
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
17
Ндойе
Шейх Ндойе
90
22
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
Запасные
40
Мандре
Антони Мандре
-
24
Томас
Ромен Томас
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
10
Фульини
Анжело Фульини
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
20
Майя
Тиаго Майя
90
9
Реми
Лоик Реми
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
15
Ие
Эдгар Ие
-
3
Коне
Юссуф Коне
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 1:0
Красная карточка
Томас Мангани
64'
ГОЛ! 1:0
Исмаэль Траоре
60'
56'
Желтая карточка
Зеки Челик

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1
Анжер
2
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:45
Анжер
0
Лилль
2
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Лилль
2
Анжер
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лилль
5 : 0
Анжер
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лилль
5
Анжер
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Анжер
1 : 0
Лилль
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 21:00
Анжер
1
Лилль
0
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Анжер
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Лилль
1
Анжер
2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Анжер
1 : 1
Лилль
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Анжер
1
Лилль
1
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
1 : 2
Анжер
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
1
Анжер
2
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Лилль
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Анжер
1
Лилль
0
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
Лилль
0 : 0
Анжер
27.04.2016 27 апр. 2016 ср 19:30
Лилль
0
Анжер
0
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Лилль
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Анжер
2
Лилль
0

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