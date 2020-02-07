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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Анжер
Анжер
0:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 14
Саншеш 75
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
7 февр. 2020, 22:45 МСК
7.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
7
Алиуи
Рашид Алиуи
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
25
Бамба
Абдулайе Бамба
23
Бобишон
Антонен Бобишон
27
Лаж
Матиас Лаж
21
Нинга
Касимир Нинга
19
Баокен
Стефан Баокен
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
75'
75'
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
9
Реми
Лоик Реми
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
14'
14'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
2
Джало
Тиагу Джало
20
Гайтан
Николас Гайтан
8
Шека
Шека
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо