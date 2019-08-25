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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леганес
Леганес
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Витоло 71
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
25 авг. 2019, 20:00 МСК
25.08.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
16
Росалес
Роберто Росалес
90
21
Перес
Рубен Перес
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
13
Сориано
Хуан Сориано
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
6
Меса
Роке Меса
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
3
Бустинса
Унаи Бустинса
2
Наварро
Марк Наварро
8
Ресио
Ресио
9
Мерино
Сабин Мерино
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
90
9
Мората
Альваро Мората
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
71'
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич