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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2020, 14:00 МСК
26.01.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
5
Томас
Томас
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
9
Мората
Альваро Мората
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
8
Ресио
Ресио
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
6
Меса
Роке Меса
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
2
Наварро
Марк Наварро
15
Тарин
Родриго Тарин
27
Родригес
Оскар Родригес
18
Каррийо
Гидо Каррийо
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль