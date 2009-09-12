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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Касерес 72
Трезеге 90
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
12 сент. 2009, 21:45 МСК
12.09.2009, 21:45 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Диаките
Модибо Диаките
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
78
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
80
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Раду
Штефан Раду
0
Элизеу
Элизеу
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Фараони
Давиде Фараони
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
0
Индзаги
Симоне Индзаги
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
87
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
72'
72'
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
45
0
Каморанези
Мауро Каморанези
70
0
Трезеге
Давид Трезеге
90'
90'
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Тиагу
Тиагу
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Джовинко
Себастьян Джовинко