Матч завершен
Лацио
Рим
Флоккари 4
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 38
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
3 апр. 2010, 16:00 МСК
3.04.2010, 16:00 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
46
0
Флоккари
Сержио Флоккари
4'
4'
79
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Баронио
Роберто Баронио
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Сарате
Мауро Сарате
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Суньига
Камило Суньига
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
38'
38'
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
53
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
0
Джанельо
Маттео Джанельо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Маиелло
Раффаэле Маиелло
0
Денис
Херман Денис