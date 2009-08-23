Матч завершен
Лацио
Рим
Рокки 22
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
23 авг. 2009, 21:45 МСК
23.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
63
0
Баронио
Роберто Баронио
58
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
22'
22'
79
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Биццарри
Альбано Биццарри
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Раду
Штефан Раду
0
Элизеу
Элизеу
0
Матузалем
Матузалем
0
Дабо
Усман Дабо
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
83
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Баррето
Эдгар Баррето
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дони
Кристиано Дони
79
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки