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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кессье 63
Кессье 67
Петанья 90
3:4
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 15
Худт 20
Ломбарди 33
Катальди 89
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
21 авг. 2016, 21:45 МСК
21.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
79
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
93
Драме
Букари Драме
43
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
86
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
19
Кессье
Франк Кессье
63'
67'
63', 67'
90
24
Конти
Андреа Конти
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
47
Мацциини
Стефано Мацциини
30
Басси
Давиде Басси
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
5
Масиелло
Андреа Масиелло
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
43
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
86
Гальярдини
Роберто Гальярдини
52
Кабесас
Брайан Кабесас
99
Латте Лат
Эммануэль Латте Лат
79
Петанья
Андреа Петанья
90'
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
87
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
20'
20'
90
20
Билья
Лукас Билья
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
7
Кишна
Рикардо Кишна
65
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
15'
15'
90
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
33'
33'
70
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
70
Уоллес
Уоллес
44
Прце
Фране Прце
97
Джермони
Лука Джермони
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
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Катальди
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4
Патрик
Патрик
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Мургиа
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Айкономидис
Кристофер Айкономидис
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Джорджевич
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