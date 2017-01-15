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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 45
Иммобиле 68
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Петанья 21
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
15 янв. 2017, 17:00 МСК
15.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
18
Альберто
Луис Альберто
55
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
45'
45'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
82
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
68'
68'
86
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
8
Баста
Душан Баста
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
78
25
Конко
Абдулай Конко
28
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
74
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
21'
21'
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
47
Мацциини
Стефано Мацциини
3
Толой
Рафаэл Толой
23
Суагер
Эмануэле Суагер
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич