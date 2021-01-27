Аталанта
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-:-
Лацио
Рим
Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии,

1/4 финала

Италия
27 янв. 2021, 19:45 МСК
27.01.2021, 19:45 МСК
среда
Cтадион Самара Арена
Самара Арена
Самара
Составы