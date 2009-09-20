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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Быстров 14
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
20 сент. 2009, 17:30 МСК
20.09.2009, 17:30 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
78
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Савин
Евгений Савин
55
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Будылин
Сергей Будылин
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Адамов
Роман Адамов
0
Рамон
Рамон
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
82
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
14'
14'
46
0
Текке
Фатих Текке
64
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Крижанац
Ивица Крижанац
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Кежман
Матея Кежман
0
Корниленко
Сергей Корниленко