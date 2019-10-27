Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Жирков 28
Дзюба 90
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
27 окт. 2019, 14:00 МСК
27.10.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
23
Зиньковский
Антон Зиньковский
77
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
28
Антон
Пол Антон
60
99
Канунников
Максим Канунников
87
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
44
Овсянников
Богдан Овсянников
33
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
5
Лысцов
Виталий Лысцов
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
54
Терехов
Антон Терехов
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
28'
28'
88
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
64
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
78
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
99
Лунев
Андрей Лунев
8
Смольников
Игорь Смольников
20
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
17
Шатов
Олег Шатов
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
22
Дзюба
Артем Дзюба
90'