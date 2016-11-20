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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 11
Родич 36
Дзюба 89
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Паскуато 4
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
20 нояб. 2016, 19:30 МСК
20.11.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
2
Анюков
Александр Анюков
66
29
Мак
Роберт Мак
72
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
90
7
Жулиано
Жулиано
79
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
11'
89'
11'
89'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
18
Жирков
Юрий Жирков
17
Шатов
Олег Шатов
14
Юсупов
Артур Юсупов
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
6
Надсон
Надсон
90
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
67
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Молло
Йоан Молло
90
2
Башкиров
Евгений Башкиров
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
4'
4'
84
33
Родич
Милан Родич
36'
36'
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
40
Конюхов
Евгений Конюхов
45
Концедалов
Алексей Концедалов
40
Божин
Сергей Божин
19
Бато
Шелдон Бато
7
Чочиев
Алан Чочиев
77
Ткачев
Сергей Ткачев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
9
Садик
Берат Садик