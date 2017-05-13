Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Иванович 55
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 1
Дзюба 8
Хави Гарсия 35
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
13 мая 2017, 16:00 МСК
13.05.2017, 16:00 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
40
Божин
Сергей Божин
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
90
21
Зинков
Вячеслав Зинков
43
20
Мияилович
Срджан Мияилович
43
29
Бруно
Джанни Бруно
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
79
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
88
Шильников
Виталий Шильников
13
Конюхов
Евгений Конюхов
6
Надсон
Надсон
33
Родич
Милан Родич
11
Глеб
Александр Глеб
2
Башкиров
Евгений Башкиров
9
Чочиев
Алан Чочиев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
17
Зуев
Александр Зуев
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
77
60
Иванович
Бранислав Иванович
55'
55'
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
84
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
35'
35'
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
7
Жулиано
Жулиано
90
24
Молло
Йоан Молло
63
22
Дзюба
Артем Дзюба
1'
8'
1', 8'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
51
Рудаков
Максим Рудаков
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
9
Кокорин
Александр Кокорин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич