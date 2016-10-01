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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Молло 18
Ткачев 45
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Бериша 90
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
1 окт. 2016, 14:30 МСК
1.10.2016, 14:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
17
Лория
Георгий Лория
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
4
Таранов
Иван Таранов
90
45
Концедалов
Алексей Концедалов
90
6
Надсон
Надсон
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
14
Молло
Йоан Молло
18'
18'
90
77
Ткачев
Сергей Ткачев
45'
45'
80
8
Корниленко
Сергей Корниленко
90
23
Мбакогу
Джерри Мбакогу
78
Запасные
13
Конюхов
Евгений Конюхов
1
Павлов
Максим Павлов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
40
Божин
Сергей Божин
2
Башкиров
Евгений Башкиров
7
Чочиев
Алан Чочиев
21
Зинков
Вячеслав Зинков
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
25
Менса
Джонатан Менса
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
77
Тигиев
Георгий Тигиев
56
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
18
Маевский
Иван Маевский
75
10
Иличевич
Иво Иличевич
90
28
Будковский
Филипп Будковский
46
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
26
Шандао
Шандао
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
88
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
14
Бериша
Бернард Бериша
90'
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли