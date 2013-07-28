Крылья Советов - Анжи: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Воробьев 82
1:1

Крылья Советов - Анжи: 28 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжи
Махачкала
Это'О 58
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
28 июля 2013, 17:30 МСК
28.07.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
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Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
62
0
Драгун
Станислав Драгун
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
78
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
69
0
Кабайеро
Кабайеро
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Горо
Горо
12
0
Божин
Сергей Божин
-
0
Осипов
Дмитрий Осипов
-
0
Воробьев
Роман Воробьев
82'
21
0
Махмудов
Эмин Махмудов
-
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
0
Палиенко
Максим Палиенко
-
0
Корниленко
Сергей Корниленко
28
Анжи
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Денисов
Игорь Денисов
83
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
58'
58'
90
Запасные
0
Кержаков
Михаил Кержаков
-
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
0
Ионов
Алексей Ионов
7
0
Шатов
Олег Шатов
-
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
-

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Илья Максимов
90'
Желтая карточка
Станислав Драгун
84'
83'
Замена
Алексей Ионов
Игорь Денисов
ГОЛ! 1:1
Роман Воробьев
82'
Замена
Горо
Руслан Аджинджал
78'
Замена
Роман Воробьев
Ибрагим Цаллагов
69'
Желтая карточка
Бенуа Ангбва
68'
Замена
Сергей Корниленко
Евгений Баляйкин
62'
58'
ГОЛ! 0:1
Самуэль Это'О
34'
Желтая карточка
Мубарак Буссуфа

Прошлые матчи

15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0
Крылья Советов
2
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1
Анжи
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1 : 3
Крылья Советов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1
Крылья Советов
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2
Анжи
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Крылья Советов
0 : 0
Анжи
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Крылья Советов
0
Анжи
0
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0
Крылья Советов
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 17:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
22.03.2015 22 марта 2015 вс 17:00
Крылья Советов
1
Анжи
0
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
2
Крылья Советов
1
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0
Крылья Советов
1
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Анжи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
Крылья Советов
1
Анжи
1
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
Анжи
1
Крылья Советов
1
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
Анжи
2
Крылья Советов
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
Крылья Советов
1 : 2
Анжи
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
Крылья Советов
1
Анжи
2
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 15:15
Анжи
3 : 1
Крылья Советов
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 15:15
Анжи
3
Крылья Советов
1
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0
Анжи
3
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3
Анжи
0
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
Анжи
0
Крылья Советов
0
10.08.2002 10 авг. 2002 сб 23:00
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2002 10 авг. 2002 сб 23:00
Анжи
0
Крылья Советов
2
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Крылья Советов
4 : 0
Анжи
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Крылья Советов
4
Анжи
0
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Анжи
4 : 1
Крылья Советов
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Анжи
4
Крылья Советов
1

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