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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Хубулов 89
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 9
Зотов 23
Паскуато 64
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
15 апр. 2017, 17:00 МСК
15.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
36
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
89'
89'
90
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
46
28
Будковский
Филипп Будковский
65
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
25
Белый
Максим Белый
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
10
Кацаев
Адлан Кацаев
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
Лях
Андрей Лях
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
77
Гулиев
Аяз Гулиев
99
Прудников
Александр Прудников
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
19
Долгов
Павел Долгов
Крылья Советов
мин
13
Конюхов
Евгений Конюхов
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
15
Зотов
Георгий Зотов
23'
23'
90
6
Надсон
Надсон
90
40
Божин
Сергей Божин
90
19
Бато
Шелдон Бато
90
17
Зуев
Александр Зуев
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
8
Корниленко
Сергей Корниленко
9'
9'
90
29
Бруно
Джанни Бруно
65
10
Паскуато
Кристиан Паскуато
64'
64'
84
Запасные
17
Лория
Георгий Лория
88
Шильников
Виталий Шильников
4
Таранов
Иван Таранов
11
Глеб
Александр Глеб
2
Башкиров
Евгений Башкиров
7
Чочиев
Алан Чочиев
77
Ткачев
Сергей Ткачев
22
Цвейба
Сандро Цвейба
9
Садик
Берат Садик
28
Кудряшов
Павел Кудряшов
98
Визнович
Илья Визнович