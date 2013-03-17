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События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
90'
88'
Желтая карточка
82'
Замена
ГОЛ! 1:1
81'
64'
63'
ГОЛ! 0:1
46'
Замена
Замена
46'
Желтая карточка
44'
39'
Замена
37'
Вторая желтая
18'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
03 марта, 18:09
13 ноября 2020, 23:29
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38