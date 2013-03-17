Анжи - Крылья Советов: 17 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжи
Махачкала
Траоре 81
1:1

Анжи - Крылья Советов: 17 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Корниленко 63
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
17 марта 2013, 14:45 МСК
17.03.2013, 14:45 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Анжи
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Ещенко
Андрей Ещенко
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Эвертон
Эвертон
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
64
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Жусилей
Жусилей
46
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
0
Смолов
Федор Смолов
90
0
Шатов
Олег Шатов
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
-
0
Агаларов
Камиль Агаларов
-
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
0
Логашов
Арсений Логашов
-
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
26
0
Мохаммад
Амир Мохаммад
-
0
Траоре
Ласина Траоре
81'
44
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Стив
Стив
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
46
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Горо
Горо
82
0
Кабайеро
Кабайеро
39
Запасные
0
Макаров
Александр Макаров
-
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
51
0
Елисеев
Александр Елисеев
8
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
0
Драгун
Станислав Драгун
-
0
Портнягин
Игорь Портнягин
-
0
Корниленко
Сергей Корниленко
63'
44

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Одил Ахмедов
90'
88'
Желтая карточка
Сергей Веремко
82'
Замена
Александр Елисеев
Горо
ГОЛ! 1:1
Ласина Траоре
81'
Замена
Мехди Карсела-Гонсалес
Расим Тагирбеков
64'
63'
ГОЛ! 0:1
Сергей Корниленко
46'
Замена
Сергей Корниленко
Шамиль Лахиялов
Замена
Ласина Траоре
Жусилей
46'
Желтая карточка
Жоао Карлос
44'
39'
Замена
Дмитрий Верховцов
Кабайеро
37'
Вторая желтая
Александр Амисулашвили
18'
Желтая карточка
Александр Амисулашвили

Прошлые матчи

15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0
Крылья Советов
2
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1
Анжи
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1 : 3
Крылья Советов
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 17:00
Анжи
1
Крылья Советов
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 14:30
Крылья Советов
2
Анжи
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Крылья Советов
0 : 0
Анжи
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Крылья Советов
0
Анжи
0
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
19.07.2015 19 июля 2015 вс 21:00
Анжи
0
Крылья Советов
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 17:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
22.03.2015 22 марта 2015 вс 17:00
Крылья Советов
1
Анжи
0
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
2
Крылья Советов
1
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Анжи
0
Крылья Советов
1
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
Крылья Советов
1 : 1
Анжи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
Крылья Советов
1
Анжи
1
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
Анжи
1 : 1
Крылья Советов
17.03.2013 17 марта 2013 вс 14:45
Анжи
1
Крылья Советов
1
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
Анжи
2 : 1
Крылья Советов
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 15:00
Анжи
2
Крылья Советов
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
Крылья Советов
1 : 2
Анжи
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 17:15
Крылья Советов
1
Анжи
2
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 15:15
Анжи
3 : 1
Крылья Советов
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 15:15
Анжи
3
Крылья Советов
1
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Анжи
22.06.2011 22 июня 2011 ср 18:30
Крылья Советов
0
Анжи
3
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010 27 сент. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
3
Анжи
0
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
30.04.2010 30 апр. 2010 пт 16:00
Анжи
0
Крылья Советов
0
10.08.2002 10 авг. 2002 сб 23:00
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
10.08.2002 10 авг. 2002 сб 23:00
Анжи
0
Крылья Советов
2
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Крылья Советов
4 : 0
Анжи
12.05.2002 12 мая 2002 вс 23:00
Крылья Советов
4
Анжи
0
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Анжи
4 : 1
Крылья Советов
27.07.2001 27 июля 2001 пт 23:00
Анжи
4
Крылья Советов
1

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