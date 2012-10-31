Матч завершен
Анжи
Махачкала
Бурмистров 20
Сердеров 88
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Петров 8
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2012, 15:00 МСК
31.10.2012, 15:00 МСК
среда
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Помазан
Евгений Помазан
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Шатов
Олег Шатов
38
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
78
0
Смолов
Федор Смолов
69
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
20'
20'
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Джиоев
Азамат Джиоев
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Сердеров
Сердер Сердеров
88'
Крылья Советов
мин
0
Вавилин
Денис Вавилин
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Концедалов
Алексей Концедалов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Григорян
Роман Григорян
70
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Петров
Сергей Петров
8'
8'
15
0
Себайос
Себайос
90
0
Кабайеро
Кабайеро
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Веремко
Сергей Веремко
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Елисеев
Александр Елисеев
0
Делькин
Артем Делькин