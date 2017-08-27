Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 27
Смолов 60
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
27 авг. 2017, 20:00 МСК
27.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
63
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
71
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
81
10
Смолов
Федор Смолов
27'
60'
27', 60'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
52
Латышонок
Евгений Латышонок
55
Янбаев
Ренат Янбаев
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
15
Жигулев
Илья Жигулев
7
Вандерсон
Вандерсон
9
Иван
Андрей Иван
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Зотов
Александр Зотов
67
27
Соу
Самба Соу
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
79
14
Вандерсон
Вандерсон
61
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
25
Козлов
Алексей Козлов
2
Морозов
Григорий Морозов
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
77
Катрич
Анатолий Катрич
6
Тиам
Хали Тиам
48
Луценко
Евгений Луценко
21
Бечирай
Фатош Бечирай