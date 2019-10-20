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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
Морозов 3
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мартынович 35
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
20 окт. 2019, 19:00 МСК
20.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
4
Рыков
Владимир Рыков
78
18
Ордец
Иван Ордец
90
2
Морозов
Григорий Морозов
3'
3'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
82
8
Панченко
Кирилл Панченко
57
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
35
Шепляков
Александр Шепляков
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
23
Соснин
Антон Соснин
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
19
Калинин
Игорь Калинин
18
Кардозу
Мигел Кардозу
22
Грулев
Вячеслав Грулев
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Обольский
Николай Обольский
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
35'
35'
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
72
10
Вилена
Тонни Вилена
90
21
Намли
Юнес Намли
66
9
Ари
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
76
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
15
Марков
Николай Марков
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
88
Камболов
Руслан Камболов
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
70
Уткин
Даниил Уткин