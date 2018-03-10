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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
10 марта 2018, 16:30 МСК
10.03.2018, 16:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
34
Рауш
Константин Рауш
46
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
90
13
Черных
Федор Черных
87
90
Обольский
Николай Обольский
61
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
5
Теттех
Абдул Теттех
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
Краснодар
мин
10
Смолов
Федор Смолов
90
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
75
18
Шатов
Олег Шатов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
69
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
1
Крицюк
Станислав Крицюк
55
Янбаев
Ренат Янбаев
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Вандерсон
Вандерсон