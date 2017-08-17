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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Игнатьев 20
Классон 46
Петров 66
3:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Срнич 57
Пешич 71
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
17 авг. 2017, 20:00 МСК
17.08.2017, 20:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
66'
66'
90
16
Классон
Виктор Классон
46'
46'
78
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
70
27
Ристич
Михайло Ристич
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
20'
20'
65
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
5
Жиров
Александр Жиров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
66
Жигулев
Илья Жигулев
90
Смолов
Федор Смолов
81
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
33
Анджелкович
Душан Анджелкович
78
90
Савич
Вуядин Савич
90
15
Бабич
Срджан Бабич
70
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
49
Радоньич
Неманья Радоньич
65
20
Дональд
Митчелл Дональд
90
4
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
90
55
Срнич
Славолюб Срнич
57'
57'
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
Запасные
1
Кахриман
Дамир Кахриман
77
Гобельич
Марко Гобельич
10
Мильяш
Ненад Мильяш
6
Рачич
Урош Рачич
11
Аджич
Лука Аджич
16
Милич
Неманья Милич
45
Пешич
Александар Пешич
71'