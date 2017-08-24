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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
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Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Радоньич 7
Канга 46
2:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Гранквист 81
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
24 авг. 2017, 22:00 МСК
24.08.2017, 22:00 МСК
четверг
Составы
Црвена Звезда
мин
82
Борян
Милан Борян
90
33
Родич
Милан Родич
51
90
Савич
Вуядин Савич
90
5
Фримпонг
Абрахам Фримпонг
90
30
Стойкович
Филип Стойкович
90
49
Радоньич
Неманья Радоньич
7'
7'
76
20
Дональд
Митчелл Дональд
90
16
Милич
Неманья Милич
70
8
Канга
Каку Гуелор Канга
46'
46'
90
55
Срнич
Славолюб Срнич
90
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90
Запасные
1
Кахриман
Дамир Кахриман
15
Бабич
Срджан Бабич
77
Гобельич
Марко Гобельич
10
Мильяш
Ненад Мильяш
6
Рачич
Урош Рачич
11
Аджич
Лука Аджич
45
Пешич
Александар Пешич
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
81'
81'
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
46
17
Мамаев
Павел Мамаев
59
8
Газинский
Юрий Газинский
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
10
Смолов
Федор Смолов
65
Запасные
30
Шишкин
Роман Шишкин
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
15
Жигулев
Илья Жигулев
33
Перейра
Маурисио Перейра
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
9
Иван
Андрей Иван