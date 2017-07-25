Матч завершен
Карабах
Агдам
0:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
25 июля 2017, 20:00 МСК
25.07.2017, 20:00 МСК
вторник
Составы
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
90
Запасные
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
91
Диниев
Джошгун Диниев
44
Рамазанов
Агабала Рамазанов
11
Эмрели
Махир Эмрели
Шериф
мин
4
Рацу
Петру Рацу
90
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
9
Мугоса
Стефан Мугоса
90
20
Баяла
Сирил Баяла
90
Запасные
37
Бордиян
Виталий Бордиян
3
Жардан
Ион Жардан