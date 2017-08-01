Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Карабах
Агдам
Ндлову 45
Мичел 86
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
1 авг. 2017, 20:00 МСК
1.08.2017, 20:00 МСК
вторник
Составы
Шериф
мин
4
Рацу
Петру Рацу
90
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
20
Баяла
Сирил Баяла
90
Запасные
37
Бордиян
Виталий Бордиян
3
Жардан
Ион Жардан
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
86'
86'
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
17
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
45'
45'
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев
44
Рамазанов
Агабала Рамазанов