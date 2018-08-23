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Шериф VS Карабах
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Шериф - Карабах: 23 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:0
Первый матч 0:3
Шериф - Карабах: 23 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
23 авг. 2018, 20:00 МСК
23.08.2018, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Шериф
мин
33
Пащенко
Сергей Пащенко
90
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
18
Антон
Георгий Антон
90
Запасные
4
Рацу
Петру Рацу
-
7
Родригес
Жерсон Родригес
-
Карабах
мин
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
28
Деларж
Джон Деларж
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
-
25
Аголли
Анси Аголли
-
91
Диниев
Джошгун Диниев
-
События
Матч окончен 1:0
80'
Желтая карточка
Филип Озобич
46'
Желтая карточка
Гара Гараев
Желтая карточка
Юрий Кендыш
30'
Прошлые матчи
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
19:00
Карабах
2 : 1
Шериф
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
19:00
Карабах
2
Шериф
1
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Карабах
3 : 0
Шериф
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Карабах
3
Шериф
0
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:00
Шериф
1 : 0
Карабах
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:00
Шериф
1
Карабах
0
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
20:00
Шериф
1 : 2
Карабах
01.08.2017
01 авг. 2017
вт
20:00
Шериф
1
Карабах
2
25.07.2017
25 июля 2017
вт
20:00
Карабах
0 : 0
Шериф
25.07.2017
25 июля 2017
вт
20:00
Карабах
0
Шериф
0
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