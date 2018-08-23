Шериф - Карабах: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Шериф
Тирасполь
1:0
Первый матч 0:3

Шериф - Карабах: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
23 авг. 2018, 20:00 МСК
23.08.2018, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

Шериф
мин
33
Пащенко
Сергей Пащенко
90
90
Посмак
Вячеслав Посмак
90
55
Сушич
Матео Сушич
90
77
Кендыш
Юрий Кендыш
90
18
Антон
Георгий Антон
90
Запасные
4
Рацу
Петру Рацу
-
7
Родригес
Жерсон Родригес
-
Карабах
мин
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
6
Славчев
Симеон Славчев
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
28
Деларж
Джон Деларж
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
Запасные
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
-
25
Аголли
Анси Аголли
-
91
Диниев
Джошгун Диниев
-

События

Матч окончен 1:0
80'
Желтая карточка
Филип Озобич
46'
Желтая карточка
Гара Гараев
Желтая карточка
Юрий Кендыш
30'

Прошлые матчи

26.08.2020 26 авг. 2020 ср 19:00
Карабах
2 : 1
Шериф
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 19:00
Карабах
2
Шериф
1
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Карабах
3 : 0
Шериф
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Карабах
3
Шериф
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Шериф
1 : 0
Карабах
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Шериф
1
Карабах
0
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 20:00
Шериф
1 : 2
Карабах
01.08.2017 01 авг. 2017 вт 20:00
Шериф
1
Карабах
2
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:00
Карабах
0 : 0
Шериф
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:00
Карабах
0
Шериф
0

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