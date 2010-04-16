Матч завершен
Интер
Милан
Майкон 75
Это'О 90
2:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
16 апр. 2010, 21:45 МСК
16.04.2010, 21:45 МСК
пятница
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
75'
75'
90
0
Пандев
Горан Пандев
54
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
46
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
89
0
Это'О
Самуэль Это'О
90'
90'
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Станкович
Деян Станкович
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
77
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Диего
Диего
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
73
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
41
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Амаури
Амаури